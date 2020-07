Fernando Alonso torna alla Renault dal 2021: prenderà il posto di Ricciardo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Fernando Alonso torna alla Renault dal 2021. La scuderia ha annunciato il ritorno del pilota spagnolo con un video postato sui propri canali social. Alonso, che compirà 39 anni tra tre settimane e che aveva lasciato la Formula 1 due anni fa, ha vinto con questo team due Mondiali, nel 2005 e nel 2006, correndovi complessivamente per sei stagioni (dal 2003 al 2006, poi 2008 e 2009). OFFICIAL NEWS Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season. https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo oficial @OconEsteban pic.twitter.com/Qe0WfBazzN — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020 Alonso prenderà il posto di Daniel Ricciardo, che dall’anno prossimo sarà un pilota della McLaren, e affiancherà Esteban Ocon. La durata del ... Leggi su ilnapolista

SkySportF1 : FERNANDO ALONSO IS BACK! ?? Ufficiale l'accordo con la @RenaultF1Team: Fernando sarà al fianco di Esteban Ocon nel 2… - hermionesbrain : RT @SalpadrinoT: Un solo tweet su Alonso: bentornato Fernando! Che lo amiate o meno, se vi triggera anche il ritorno di un campione e un pe… - RompiballeI : RT @SalpadrinoT: Un solo tweet su Alonso: bentornato Fernando! Che lo amiate o meno, se vi triggera anche il ritorno di un campione e un pe… - SalpadrinoT : Un solo tweet su Alonso: bentornato Fernando! Che lo amiate o meno, se vi triggera anche il ritorno di un campione… - OA_Sport : F1, Fernando Alonso guiderà la Renault! Lo spagnolo ritorna: “Qui ho i ricordo più belli, il team punta al podio” -