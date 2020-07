Federico Quaranta a Blogo: "La Rai si è ricordata di me, ora il merito viene premiato, ma quanto ho sofferto per un anno" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tornato in televisione dopo un anno di stop forzato, Federico Quaranta ai microfoni di Blogo non nasconde la soddisfazione per il "risultato eclatante per share e per numeri di persone", fatto registrare da Linea Verde Tour, il content branded in onda il sabato alle 12 su Rai1 che conduce con i "bravissimi, gentili e affabili" Peppone e Giulia Capocchi, e da Linea Verde Radici (ore 12.30) che guida in solitaria (sabato prossimo, eccezionalmente, andrà in onda solo Tour e sarà collocato alle 15.30 per lasciare spazio al mattino alla diretta dell'evento Senato&Cultura - Viva l'Italia). Effettivamente al debutto Tour è stato visto da 1.141.000, per il 13,39% di share, Radici è stato seguito da 2.087.000 spettatori, per il 16,09% di share.La difficoltà maggiore è stata coniugare comunicazione e le esigenze di chi ha partecipato a livello ... Leggi su blogo

GalantoMassimo : Federico Quaranta a @tvblogit: 'La Rai si è ricordata di me, ora il merito viene premiato, ma quanto ho sofferto pe… - nandupopusss : Fore de capu: in ssstudio con federico.quaranta.real @ San Donato di Lecce - AngeloMellone : RT @Skabo76: Federico Quaranta. Era ora! #lineaverde #Rai #Raiuno #lineaverderaiuno - AngeloMellone : RT @pattanna66: Speriamo sia di buon auspicio vedere Federico Quaranta a #lineaverde Tour e Radici in previsione della prossima stagione au… - cheTVfa : Per #LauraForgia, ex professoressa de #LEredità ben due programmi su #Rai2: con #MarcoMazzocchi alla guida di… -