Dries Mertens dopo Genoa-Napoli: “Ho giocato sette anni con José Callejon e sapere che può andar via mi fa male” (Di giovedì 9 luglio 2020) Dries Mertens, attaccante del Napoli e autore del primo goal contro il Genoa, ha così commentato il match con il “Grifone” ai microfoni di Sky Sport. “Stiamo facendo sempre meglio, sappiamo cosa fare in campo e si vede. Il ritorno degli altri ci aiuterà. Ho giocato sette anni con Callejon e sapere che può andar via mi fa male. sapere che resta qui, giocando gratis, perché tiene molto alla maglia è un esempio straordinario. Poteva andarsene in vacanza, quindi dopo un gol merita la dedica. Se la vittoria sia per lui? Non esageriamo (ride, ndr). Siamo contenti di questa sua scelta. Quando si fa una scelta negativa tutti ... Leggi su calciomercato.napoli

