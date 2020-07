Djokovic: “Contro di me una caccia alle streghe, non so se giocherò gli US Open” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Novak Djokovic si sente una strega perseguitata. Il numero uno del tennis mondiale finito al centro di una tempesta mediatica per l’organizzazione del Torneo di Adria, finito per diventare un focolaio di Coronavirus, torna a parlare. E cerca di difendersi. “Riesco a leggere le critiche solo ultimamente, molte di queste sono dannose”, ha detto Djokovic al quotidiano serbo Sportski Zurnal. “Ovviamente sono più di semplici critiche, è come se dietro ci fosse un piano, una caccia alle streghe. Qualcuno doveva cadere, un grande nome. La mia intenzione era pura, ero sinceramente impegnato a organizzare un evento umanitario per aiutare i giocatori e le federazioni di tennis dei Balcani. Abbiamo rispettato tutte le leggi e i regolamenti. Ma abbiamo imparato la lezionee ... Leggi su ilnapolista

