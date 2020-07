Coronavirus, Speranza: “Stop ai voli dal Bangladesh per una settimana” (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – “Ho appena disposto la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull’ultimo aereo arrivato a Roma. La quarantena per chi viene da Paesi extra Ue ed extra Schengen è già prevista ed è confermata. Ma dopo tutti i sacrifici fatti non possiamo permetterci di importare contagi dall’estero. Meglio continuare a seguire la linea della massima prudenza”. Questa la decisione del ministro della Salute, Roberto Speranza, in seguito al numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull’ultimo volo arrivato a Roma da Dacca. Una richiesta arrivata dall‘Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio dopo che, dai test effettuati sui 274 passeggeri provenienti dal paese asiatico, il 13%, pari a 36 persone, è risultato ... Leggi su quifinanza

