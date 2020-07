Coronavirus, Oms: ‘Prove sulla trasmissione per via aerea’ (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’Oms sul Coronavirus: ‘Prove sulla trasmissione per via aerea del virus’. La risposta alla lettera di 239 scienziati. L’Oms cambia scenario sul Coronavirus e parla di evidenze che proverebbero la trasmissione per via aerea del virus. L’Organizzazione, rispondendo a una lettera inviata da 239 scienziati, ammette che il virus potrebbe viaggiare in aria più di quanto si pensasse. CoronavirusOms, prove sulla trasmissione per via aerea del Coronavirus L’Oms afferma di aver rintracciato l’esistenza di prove circa la trasmissione aerea del nuovo Coronavirus. Di fatto, attraverso le goccioline, il Covid viaggia nell’aria più di quanto si ipotizzasse fino a qualche settimana fa. “Riconosciamo che ci sono prove emergenti in questo campo, come in tutti gli altri campi riguardanti il Covid-19 e quindi crediamo che ... Leggi su newsmondo

repubblica : Oms: 'La pandemia sta accelerando, non ancora raggiunto il picco' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, media: Trump notifica l'uscita degli Usa dall'Oms #Oms - SkyTG24 : Coronavirus, Oms: “Non possiamo escludere la trasmissione aerea” - MonicaMofanta : RT @ImolaOggi: Coronavirus, 'Trump notifica l'uscita degli Usa dall'Oms' - NicolaDePa1 : RT @ImolaOggi: Coronavirus, 'Trump notifica l'uscita degli Usa dall'Oms' -