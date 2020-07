Buoni spesa, a Tropea scoperti 126 falsi poveri: tra loro anche mafiosi e impiegati. Prendevano ingiustamente il sussidio stanziato per il Covid (Di mercoledì 8 luglio 2020) Avevano dichiarato di non avere alcuna fonte di reddito e di trovarsi in condizioni di povertà assoluta. Per questo il comune di Tropea, in provincia di Vibo Valentia, aveva concesso a 225 nuclei familiari l’erogazione dei “Buoni spesa” stanziati durante l’emergenza coronavirus da spendere per l’acquisto di beni di prima necessità. Ma la Guardia di finanza ha svelato che in realtà oltre una famiglia su due non aveva i requisiti adatti. C’è chi riceveva un regolare stipendio, chi aveva ampie disponibilità di soldi sul conto corrente e chi percepiva un sussidio come il reddito di cittadinanza o la disoccupazione. In totale sono state denunciate 126 persone. Fra i “falsi poveri” le autorità hanno accertato la presenza di alcuni esponenti della criminalità organizzata. Dai controlli sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano

