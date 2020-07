Aids, nuova cura sperimentale: paziente guarito, non ha più il virus (Di mercoledì 8 luglio 2020) Novità davvero importanti per quanto riguarda la cura dell’Aids con un nuovo trattamento attraverso un mix di farmaci: l’uomo è guarito La conferenza Aids 2020 ha svelato novità importanti per quanto riguarda la cura del virus. In Brasile, precisamente a San Paolo, un uomo è stato trattato attraverso l’introduzione di un mix di farmaci. Sieropositivo … L'articolo Aids, nuova cura sperimentale: paziente guarito, non ha più il virus è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

