Aereo in arrivo dal Qatar a Fiumicino, allarme-Covid in Italia: l'ultimo fronte della pandemia (Di mercoledì 8 luglio 2020) allarme lanciato dall'Unità di crisi Covid della Regione Lazio, relativo a un volo partito dal Qatar con a bordo 135 passeggeri provenienti dal Bangladesh e in arrivo a Fiumicino, lo stesso Bangladesh al quale sono stati inibiti i voli in entrata dal ministero della Salute. Insomma, ad oggi i passeggeri dal Bangladesh in Italia non possono sbarcare. L'Unità di crisi, dunque, si è rivolta all'Enac chiedendo di "emettere un'indicazione chiara alle linee aeree affinché non li imbarchino". Il responsabile dell'Unità in regione Lazio, Alessio D'Amato, ha fatto sapere: "Comunque le nostre squadre di medici e infermieri sono già sul posto, ma dico con estrema chiarezza che non si può scaricare sul solo nostro servizio sanitario regionale questo onere, peraltro senza alcun tipo di programmazione". E ancora: "Occorrono delle regole ferree e ... Leggi su liberoquotidiano

