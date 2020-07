Adriana Volpe furiosa con Giancarlo Magalli: “Non ti permettere di zittirmi, tu hai mandato a picco la trasmissione che conduci ” e a dare ma forte arriva anche Marcello (Di mercoledì 8 luglio 2020) Giancarlo Magalli, ancora una volta contro Adriana Volpe. I rapporti tra i due non si saneranno mai anzi, nonostante la lontananza, continuano a insultarsi e offendersi con un rancore così esplicito ed evidente che raramente si è visto in tv. Spesso si sente dire che nel mondo della televisione non si può essere amici e ciò che si vede, gli abbracci, i baci, i complimenti sono solo di facciata perché dietro c’è solo la voglia di fare gli uni le scarpe agli altri. Invece, nel caso di Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non c’è neppure la più lontana capacità di fingere e ciò che hanno da dire se lo dicono tanto da andare a finire in un’aula di ... Leggi su baritalianews

trash_italiano : La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina - trash_italiano : ADRIANA VOLPE RISPONDE A MAGALLI: “SHHHH NON ME LO FAI” ???????? #OgniMattina - MarioManca : Dalla parte di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli arrivano pure Marcello Cirillo e Stefania Orlando, anche loro… - soniaalmonte2 : RT @eeeeh_boh: Nella vita vorrei essere un po’ come Adriana Volpe. Sempre positiva che asfalta la gente con il sorriso senza mai fare quell… - Wallee___ : RT @Iperborea_: Visto che siamo in tema, ci sarebbe Rita From The Church che sta attaccando Adriana Volpe dall'inizio del GFVip e ancora no… -