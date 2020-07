Ufficiale: Ezio Capuano non è più l’allenatore dell’Avellino (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Ezio Capuano non è più l’allenatore dell’Avellino. A comunicarlo è stato il club biancoverde con una breve nota pubblicata sul proprio sito Ufficiale. L’avventura di Capuano si è chiusa dunque con l’eliminazione al primo turno dei play off contro la Ternana. “L’Us Avellino comunica di aver sollevato mister Ezio Capuano dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club intende ringraziare il mister per l’attività sin qui svolta e gli augura le migliori fortune umane e professionali”. L'articolo Ufficiale: Ezio Capuano non è più l’allenatore dell’Avellino proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

sportface2016 : #Avellino, il club comunica 'di aver sollevato mister Ezio #Capuano dall'incarico di allenatore della prima squadra' - TeofiloSteven : RT @usavellino1912_: Comunicato ufficiale: Ezio Capuano ?? - Ryos_27 : RT @usavellino1912_: Comunicato ufficiale: Ezio Capuano ?? - HCE__ : RT @usavellino1912_: Comunicato ufficiale: Ezio Capuano ?? - usavellino1912_ : Comunicato ufficiale: Ezio Capuano ?? -

