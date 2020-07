Teresa Langella e Andrea Dal Corso non vivono insieme, parla lei: “L’amore a distanza non è semplice” (Di martedì 7 luglio 2020) Teresa Langella e Andrea Dal Corso per lavoro stanno vivendo in due città diverse, lei ammette che non è semplice vivere a distanza Teresa Langella e Andrea Dal Corso stanno ancora insieme, dopo Uomini e Donne sono sempre più innamorati e uniti, nonostante al momento stiano vivendo la loro storia d’amore a distanza. I due sarebbero dovuti andare a convivere già da un po’, ma a causa dei loro impegni lavorativi si sono trasferiti in due città diverse e vivono la loro relazione a distanza, ma fanno di tutto per trascorrere ogni momento libero insieme. Negli ultimi mesi in molti hanno insinuato che tra loro fosse finita, i due però continuato a mostrarsi affiatati e complici sui social. Teresa Langella in un’intervista rilasciata al settimanale Mio, chiaramente infastidita, ha detto: “Continuano a dire che ci siamo ... Leggi su nonsolo.tv

ElisaDiGiacomo : Teresa Langella, ex U&D, su Andrea Dal Corso: ‘L’amore a distanza non è semplice’ - MondoTV241 : Teresa Langella parla del rapporto a distanza con Andrea Dal Corso: 'Abbiamo situazione che dobbiamo gestire'… - Stitch_Chia : RT @GNEGNEGNEGNE4: #TemptationIsland Comunque Alessandro, il fidanzato di Sofia, è identico al padre di Teresa Langella - fuckumatty : RT @GNEGNEGNEGNE4: #TemptationIsland Comunque Alessandro, il fidanzato di Sofia, è identico al padre di Teresa Langella -

Ultime Notizie dalla rete : Teresa Langella Uomini e Donne news, Teresa Langella e Andrea: convivenza saltata Gossip e TV Uomini e Donne news, Teresa Langella e Andrea: convivenza saltata

Che fine hanno fatto Teresa Langella e Andrea Dal Corso? La coppia di Uomini e Donne è ancora unita… ma a distanza! Ebbene sì, il progetto di convivenza tanto decantato qualche mese fa non si è ancora ...

Temptation Island: quanto guadagnano coppie e tentatori

Quanto vengono pagati i concorrenti di Temptation Island? Curiosità su cachet e guadagni di coppie vip e nip e dei tentatori che partecipano al reality di Canale 5. Temptation Island torna in TV e si ...

Che fine hanno fatto Teresa Langella e Andrea Dal Corso? La coppia di Uomini e Donne è ancora unita… ma a distanza! Ebbene sì, il progetto di convivenza tanto decantato qualche mese fa non si è ancora ...Quanto vengono pagati i concorrenti di Temptation Island? Curiosità su cachet e guadagni di coppie vip e nip e dei tentatori che partecipano al reality di Canale 5. Temptation Island torna in TV e si ...