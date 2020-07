Temptation Island, i rumors: Valeria avrebbe rotto con Ciavy (Di martedì 7 luglio 2020) Fioccano le congetture su come finirà la storia tra Valeria e Ciavy, la nuova coppia-icona di Temptation Island. I due, infatti, dopo essere arrivati ed essere stati subito riconosciuti come i nuovi Massimo e Ilaria Teolis (lui traditore, lei in potenziale fase di vendetta), giovedì vivranno un probabile nuovo confronto. Alcuni rumors vorrebbero però anticipare i tempi, ed ipotizzano che tra i due sia già finita (le puntate sono state infatti registrate tempo fa) e che a dire basta sarebbe stata proprio Valeria. Valeria delusa, Ciavy tentato dalle single La prima puntata di Temptation Island aveva portato Valeria ad affrontare grosse delusioni: aveva ascoltato il fidanzato raccontare degli errori commessi in passato e del fatto che proprio la sua ragazza non ne avrebbe scoperti alcuni (che sono subitaneamente diventati di pubblico dominio a ... Leggi su thesocialpost

