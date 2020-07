Temptation Island, anticipazioni seconda puntata, Valeria pronta a lasciare Ciavy: "Merito di essere amata" (video) (Di martedì 7 luglio 2020) Il profilo Instagram ufficiale di Temptation Island ha rilasciato il primo video anticipazione sulla seconda puntata e sembra che Valeria sia sul punto di lasciare, per sempre, Ciavy. Leggi su comingsoon

trash_italiano : 'Ti ho visto che le spalmavi l'Amuchina' [Temptation Island, 2020] - simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - CheDonnait : Ne vedremo delle belle #antonellaelia #pietrodellepiane #temptationisland #filippobisciglia #gossip #tv… - VicDucci : @CavBianconero Ora e' a temptation island. Nemmeno a top circus 24 l' hanno tenuta. Raccomandata dal papino di tuttosport - _Sherbatsky__ : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island 4 (2016): Ludovica Valli schifata dall’atteggiamento di Fabio Ferrara -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Pietro Delle Piane si confessa su Temptation Island, svelando di aver partecipato allo show di Maria De Filippi per volere di Antonella Elia. L’attore e la showgirl sono fra i protagonisti più ...Sensuale come una pantera, labbra da mordere e un fisico da paura, stiamo parlando della bellissima Antonella Fiordelisi. In vacanza da qualche settimana ci sta regalando degli scatti sempre più provo ...