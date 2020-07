Serie A, Lecce - Lazio ore 19.30: le formazioni ufficiali (Di martedì 7 luglio 2020) La 31ª giornata di Serie A si apre con la sfida del Via del Mare tra Lecce e Lazio, match in programma alle ore 19:30. Da una parte i padroni di casa che cercano punti d'oro per la corsa salvezza, dall'altra la Lazio che non vuole privarsi di sognare ancora lo Scudetto. Queste le scelte dei due allenatori. Le formazioni ufficiali di Lecce - Lazio Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Donati, Lucioni, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Farias; Babacar. Lazio (3-5-2): Strakosha;... Leggi su 90min

