Separate due gemelle siamesi unite dalla nuca a Roma: è la prima volta (Di martedì 7 luglio 2020) Separate con successo all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma due gemelline siamesi centrafricane unite dalla nuca, con cranio e gran parte del sistema venoso in comune. È il primo caso in Italia, e probabilmente l’unico al mondo, di un intervento riuscito del genere.Dopo oltre un anno di preparazione, sono state sottoposte a tre interventi delicatissimi e Separate il 5 giugno, con un’operazione di 18 ore. Ad un mese di distanza le bambine stanno bene.Come è stato spiegato durante la conferenza stampa organizzata dal Bambino Gesù, le bambine, Ervina e Prefina, hanno compiuto 2 anni il 29 giugno e sono ricoverate nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale in due lettini vicini insieme alla madre. Tutto è partito nel luglio del 2018 quando la presidente del Bambino Gesù, Mariella Enoc, in missione in Centrafrica a ... Leggi su huffingtonpost

repubblica : Due gemelline siamesi unite dalla testa, separate al Bambino Gesù [aggiornamento delle 14:37] - Adnkronos : Separate a #Roma due #gemellesiamesi unite per la testa, prima mondiale - stop_fake_news_ : AGI - Erano craniopaghe totali le due gemelline siamesi giunte a Roma dal Centrafrica. Unite per la nuca, con in co… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Separate con successo a Roma due gemelle siamesi unite dalla testa: è il primo caso in Italia - cuoredialiante : RT @repubblica: Separate dalla testa due gemelline siamesi, ora stanno bene [aggiornamento delle 14:16] -