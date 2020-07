Scuola, mobilità personale ATA: i risultati e le tabelle dei trasferimenti 2020/2021 (Di martedì 7 luglio 2020) Con qualche giorno di rinvio, sono stati finalmente pubblicati lunedì 6 luglio gli esiti dei movimenti, trasferimenti e passaggi di profilo, del personale ATA della Scuola per il prossimo anno scolastico 2020/2021. Tutti i movimenti delle province italiane sono stati pubblicati sul portale SIDI del Ministero dell’Istruzione, dove gli interessati hanno potuto consultare tutti i risultati dei movimenti della mobilità. Successivamente, sono stati poi diffusi tutti gli spostamenti anche in formato file dove, con appositi filtri, è facile individuare tutti i trasferimenti relativi ad ogni provincia, regione e città d’italia. Le procedure di mobilità ATA permettono il trasferimento di sede o ruolo con contratto a tempo indeterminato. Le operazioni di mobilità vengono svolte ogni anno e vengono regolate dal Contratto Collettivo Nazionale ... Leggi su quifinanza

