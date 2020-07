Roma, indiano scaglia sassi contro le auto e colpisce una ragazza al volto: 32enne perde un occhio (Di martedì 7 luglio 2020) Stava dando di matto in strada quando ha afferrato un grosso sasso e l’ha scagliato contro un’auto, colpendo in pieno volto una ragazza di 32 anni. E’ successo a Roma dove Balbir Cumar, un 42enne indiano senza fissa dimora, nullafacente e senza permesso di soggiorno, ha compiuto l’ennesimo reato. Questa volta, però, le conseguenze sono state serie. Già, perché la ragazza colpita dal sasso è rimasta gravemente ferita ed ha perso un occhio. I fatti Alice Tarquini, questo il nome della 32enne Romana rimasta ferita, stava tornando a casa in auto quando improvvisamente ha sentito un forte botto e un dolore indescrivibile, tanto da perdere il controllo del mezzo, finendo fuori strada. “Ero quasi arrivata a casa – racconta Alice al quotidiano Leggo – Non mi sono resa conto di essere stata colpita da un sasso ma il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Lancia pietre contro cinque automobilisti: ragazza colpita all'occhio rischia di perderlo

Un uomo al centro della strada che lancia pietre contro gli automobilisti. Questa una delle decine di segnalazioni arrivate al 112 nella serata di venerdì dalla zona di Centocelle-Casilino 23. Cinque ...

