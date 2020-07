Raddoppio linea ferroviaria adriatica, opera utile bloccata per boicottare il Governo (Di martedì 7 luglio 2020) di Diego De Lorenzis e Antonio Federico, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera È inaccettabile che un’opera strategica per lo Stato italiano programmata nel 2001 ancora oggi non sia stata realizzata. Eppure è di oggi la notizia della bocciatura del tratto Termoli-Ripalta del Raddoppio ferroviario sulla linea adriatica Bologna-Lecce da parte della commissione Via-Vas. Una vicenda che conferma quanto sia una buona notizia l’approvazione in Consiglio dei Ministri del cosiddetto decreto semplificazioni: se vogliamo realizzare le infrastrutture che servono al Paese dobbiamo snellire alcuni passaggi burocratici. Il progetto in questione è la variante di tracciato che invece di essere in affiancamento all’autostrada, su richiesta della Regione Molise nella tratta Termoli-Ripalta, ... Leggi su ilblogdellestelle

