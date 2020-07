Palinsesto canale NOVE autunno 2020 tutti i programmi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ecco il Palinsesto del canale NOVE per l’autunno 2020 e la prima parte del 2021. Confermati i maggiori programmi da Fratelli di Crozza a Deal whit it. Ecco nei dettagli la programmazione. Palinsesto canale NOVE autunno 2020 NOVE continua a raccontare, da cinque anni, l’Italia che si trasforma. Proprio durante i mesi del 2020 che hanno cambiato il Paese, il canale generalista di Discovery Italia ha consolidato i suoi ascolti, continuando a crescere. Anche la nuova stagione sarà lo specchio dei sentimenti che attraversano il Paese: non solo cronaca, attualità, satira e approfondimento, ma anche intrattenimento leggero basato su storie attuali. Maurizio Crozza tornerà con 13 nuove puntate di Fratelli di Crozza a partire da settembre. Ad ottobre torna Daria Bignardi e con il programma L’Assedio. Spazio al linguaggio del factual entertainment, ... Leggi su maridacaterini

IlContiAndrea : #Carafoli 'Se la proposta degli intervistati sarà in linea con il canale Real Time perché no, #Rivelo potrebbe torn… - ilbazardimari : Palinsesto TV Anime – Luglio 2020 - - enrico_enrico83 : @SpecchiaFran @TwocentsTweets @Libero_official @RaiUno Questione di costi..poi però si richiama la Clerici a mezzog… - cheTVfa : VARIAZIONI DI PALINSESTO ?? CANALE 5 - Lunedì 6 luglio salta il film #Interstellar e va in onda #Baaria RAI 3 - Lu… - jamvortix : @Alessia900000 Ci vorrebbe un canale apposta, ma potrebbero benissimo sostituire il resto del palinsesto di mediaset extra -