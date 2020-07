Novecento: stasera su Rai Movie il film di Bernardo Bertolucci con musiche di Ennio Morricone (Di martedì 7 luglio 2020) stasera su Rai Movie alle 21:10 va in onda il film Novecento, uno dei capolavori di Bernardo Bertolucci con musiche composte da Ennio Morricone. L'omaggio della RAI a Ennio Morricone passa attraverso Novecento, proposto stasera su Rai Movie alle 21:10 in versione integrale. Uno dei capolavori di Bernardo Bertolucci, un film colossale anche per durata (ben 355 minuti), le cui riprese impegnarono il regista per più di due anni. Grande romanzo per immagini ambientato nella Bassa Emiliana agli inizi del secolo scorso, alla nascita dei due protagonisti Olmo (nella versione adulta interpretato da Gérard Depardieu), figlio di contadini, e Alfredo (interpretato nella versione adulta da Robert De Niro), erede di una grossa proprietà nell'Emilia. A legarli c'è una grande amicizia che li tiene uniti ... Leggi su movieplayer

Stasera_in_TV : RAI MOVIE: (21:10) Novecento (Film) #StaseraInTV 07/07/2020 #PrimaSerata #novecento @raimovie - motamanet : Ma 'Novecento' proprio stasera che c'è la partita lo dovevano trasmettere? Durante la chiusura totale non hanno dato un cazzo in tv! - MattiaGallo17 : RT @Raiofficialnews: #Novecento, su @RaiMovie il capolavoro di Bernardo Bertolucci, con le musiche di #EnnioMorricone. Stasera alle 21:10.… - Raiofficialnews : #Novecento, su @RaiMovie il capolavoro di Bernardo Bertolucci, con le musiche di #EnnioMorricone. Stasera alle 21:1… - GiuseppeCeddia0 : Novecento (Bernardo Bertolucci, 1976) stasera alle 21 su @raimovie #7luglio #cinema #storiadelcinema… -

Ultime Notizie dalla rete : Novecento stasera Novecento su Rai Movie stasera martedì 7 luglio come omaggio a Ennio Morricone Dituttounpop Novecento: stasera su Rai Movie il film di Bernardo Bertolucci con musiche di Ennio Morricone

Stasera su Rai Movie alle 21:10 va in onda il film Novecento, uno dei capolavori di Bernardo Bertolucci con musiche composte da Ennio Morricone. NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — 07/07/2020 L'omaggio de ...

Stasera in tv | 7 luglio | Novecento, in onore del Maestro Ennio Morricone

Novecento | la trama del film Nati lo stesso giorno in cui Giuseppe Verdi si spense, il 27 gennaio 1901, Alfredo Berlinghieri e Olmo Dalcò sono due uomini agli antipodi per la loro estrazione sociale.

Stasera su Rai Movie alle 21:10 va in onda il film Novecento, uno dei capolavori di Bernardo Bertolucci con musiche composte da Ennio Morricone. NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — 07/07/2020 L'omaggio de ...Novecento | la trama del film Nati lo stesso giorno in cui Giuseppe Verdi si spense, il 27 gennaio 1901, Alfredo Berlinghieri e Olmo Dalcò sono due uomini agli antipodi per la loro estrazione sociale.