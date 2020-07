No, questa foto non mostra un donna che era stata «assalita da George Floyd» (Di martedì 7 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Il 6 luglio su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una donna con il volto tumefatto. La foto è accompagnata da un testo scritto da chi ha diffuso il contenuto in cui si sostiene che si tratterebbe di Aracely Henriquez, la donna che «durante un’intrusione domestica» sarebbe stata «assalita da George Floyd», afroamericano morto lo scorso 25 maggio negli Stati Uniti d’America durante un violento arresto da parte della polizia. Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. La foto è reale, ma non mostra il volto di una donna di nome Aracely Henriquez e non è ... Leggi su facta.news

andreabettini : La cometa @c2020f3 NEOWISE e il transito della ISS questa mattina su Roma. Foto bellissima di @masi_gianluca… - GiovanniToti : Mi arriva ora dal @SanMartino_Ge questa foto. È la nuova terapia intensiva cardiovascolare attivata nella sua nuova… - LauraPausini : Ennio..Maestro mio e di tutti. Questa è la nostra prima foto, era Aprile 2013 e registravamo La Solitudine con la… - epiphoned_ : Sotto la definizione di 'lasciare la tua comfort zone' d'ora in poi ci sarà questa foto. Niente di tutto ciò è faci… - Rodica_21 : @stefano_freedom Tra questa foto e la foto di adesso non c'è alcuna somiglianza. Sembra un'altra persona -

Ultime Notizie dalla rete : questa foto Riesci a vedere il leopardo nascosto in questa foto? SuperEva Ferrari Passione Rossa: intervista a Fabio Barone, uomo dei record [FOTO e VIDEO]

È una calda mattinata di fine giugno, ci troviamo nella suggestiva cornice dell’arena motori all’interno di Cinecittà World, il parco divertimenti a tema cinema e TV di Roma. Con noi Fabio Barone, pil ...

Nuova Jeep Grand Cherokee 2021: sarà cosi! C’è l’ibrido [FOTO SPIA e RENDER]

Questa è la nuova Jeep Grand Cherokee 2021, immortala nelle foto spia durante i primi test drive svoltisi a SoCal. La pesante camuffature della nuova Jeep Grand Cherokee non lascia trasparire nulla pe ...

È una calda mattinata di fine giugno, ci troviamo nella suggestiva cornice dell’arena motori all’interno di Cinecittà World, il parco divertimenti a tema cinema e TV di Roma. Con noi Fabio Barone, pil ...Questa è la nuova Jeep Grand Cherokee 2021, immortala nelle foto spia durante i primi test drive svoltisi a SoCal. La pesante camuffature della nuova Jeep Grand Cherokee non lascia trasparire nulla pe ...