Napoli, accuse alla Roma: "Violato protocollo sanitario". È scontro totale (Di martedì 7 luglio 2020) È scontro a distanza (rigorosa) tra Napoli e Roma. Volano gli stracci e anche qualche parolina di troppo tra i due club dopo la sfida andata in scena domenica sera allo stadio San Paolo e vinta per 2-1 dagli azzurri. No, almeno stavolta gli arbitri e gli episodi in campo non hanno nulla a che vedere con la polemica. A far discutere È il rispetto del protocollo sanitario da parte del club giallorosso: secondo il Napoli la Roma lo avrebbe Violato. SSC Napoli v AS Roma - Serie A I giallorossi... Leggi su 90min

