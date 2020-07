Nainggolan, il futuro sarà in Italia ma non al Cagliari o all’Inter (Di martedì 7 luglio 2020) Radja Nainggolan resterà in Italia anche per la prossima stagione. Il belga sembra destinato a continuare l'avventura in Serie A dopo tanti anni, ma stando a quanto riporta il Mundo Deportivo il suo prosieguo di carriera non sarà né in Sardegna né in Lombardia.IL futurocaption id="attachment 920011" align="alignnone" width="1024" Nainggolan (getty images)/captionInter e Cagliari non dovrebbero far parte del futuro di Nainggolan. Questo è il presupposto da cui il Mundo Deportivo parte per tracciare il futuro del belga. La società sarda probabilmente non riuscirà ad ottenere sconti dai nerazzurri per il riscatto, mentre Antonio Conte continua a non essere convinto dalla potenziale permanenza di Nainggolan a Milano. Si aprono dunque nuove strade per il calciatore, che vorrebbe resta in Serie A, dove ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Nainggolan, il futuro sarà in Italia ma non al Cagliari o all'Inter - - MarisciaFox : RT @raffaelecaru: Lukaku si Sanchez= voleva Dzeko Eriksen=voleva Vidal Barella=Ausilio lo voleva da 3 anni Nainggolan= ha scelto la socie… - _enzenz : RT @raffaelecaru: Lukaku si Sanchez= voleva Dzeko Eriksen=voleva Vidal Barella=Ausilio lo voleva da 3 anni Nainggolan= ha scelto la socie… - raffaelecaru : Lukaku si Sanchez= voleva Dzeko Eriksen=voleva Vidal Barella=Ausilio lo voleva da 3 anni Nainggolan= ha scelto la… - PianetaMilan : #Calciomercato @Inter - @DiMarzio a @SkySport: 'Le ultime sul futuro di @OfficialRadja' | #News - #calcio @SerieA… -

Ultime Notizie dalla rete : Nainggolan futuro Nainggolan, il futuro sarà in Italia ma non al Cagliari o all’Inter ItaSportPress Da Emerson Palmieri a Tonali: il futuro dell'Inter passa dalle uscite

Se la priorità era per le fasce, allora l'Inter è già a metà dell'opera. Guai però a dirlo a Conte, che si aspetta una minirivoluzione dal mercato. E allora, dopo Hakimi, le attenzioni sono state diro ...

Carlo Nesti: “Filosofie opposte nel futuro di Inter e Milan”

Juventus, Atalanta, Napoli e Milan sono le squadre più in vista di queste prime 2 giornate di campionato post-Covid. Hanno viaggiato tutte a punteggio pieno, per quanto con andature e rendimenti diver ...

Se la priorità era per le fasce, allora l'Inter è già a metà dell'opera. Guai però a dirlo a Conte, che si aspetta una minirivoluzione dal mercato. E allora, dopo Hakimi, le attenzioni sono state diro ...Juventus, Atalanta, Napoli e Milan sono le squadre più in vista di queste prime 2 giornate di campionato post-Covid. Hanno viaggiato tutte a punteggio pieno, per quanto con andature e rendimenti diver ...