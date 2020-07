Michelle Hunziker quarto figlio in arrivo: “Non è scontato”, ecco perché (Di martedì 7 luglio 2020) Michelle Hunziker è incinta per la quarta volta? Una domanda, questa, che spesso ritorna. E sempre la conduttrice dà una precisa risposta. Sa bene come va il gossip: lo conosce da quando è cominciata la sua carriera, da quando ha sposato Eros Ramazzotti; basta spiegare tutto con minuzia di dettagli – e alcune volte ridendoci … L'articolo Michelle Hunziker quarto figlio in arrivo: “Non è scontato”, ecco perché proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

