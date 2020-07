Marco Vannini: l’appello bis sarà svolto a porte chiuse (Di martedì 7 luglio 2020) Nulla di strano o sensazionale, solamente una disposizione dovuta alle necessità di questi tempi. Al processo d’appello bis disposto per l’omicidio di Marco Vannini non potrà essere presente il pubblico. Come leggiamo da Terzi Binario, la decisione è stata presa dalla II Corte d’Appello, che dovrà decidere le sorti della famiglia Ciontoli: Antonio, Maria, Federico e Martina. Il tutto, dopo che la Cassazione ha dichiarato incongrue le pene che i giudici avevano disposto per i Ciontoli nel corso del processo precedente. Marco Vannini: processo a porte chiuse Il processo per l’omicidio di Marco Vannini avvenuto a Ladispoli (Roma) cinque anni fa sarà svolto a porte chiuse. La decisione è stata presa per rispettare le norme di igiene pubblica collegata all’emergenza sanitaria in corso. In aula potranno essere presenti ... Leggi su kontrokultura

Caso Vannini, la madre: «Il libro “Mio figlio Marco” scritto per giustizia e per amore»

Esce un libro scritto a quattro da Marina Conte, mamma di Marco Vannini, e dal giornalista Mauro Valentini. Dopo l'azzeramento della Cassazione, mercoledì 8 luglio ripartirà il processo per la morte ...

Esce un libro scritto a quattro da Marina Conte, mamma di Marco Vannini, e dal giornalista Mauro Valentini. Dopo l'azzeramento della Cassazione, mercoledì 8 luglio ripartirà il processo per la morte ...