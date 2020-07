Magalli si fa “I fatti vostri” e gela Adriano Volpe e Alessio Viola con un numero (Di martedì 7 luglio 2020) Accade di nuovo. Tutto per colpa dell'età. Ma stavolta è la Volpe a improvvisare una gag con Alessio Viola. Che sembra una vera e gelida frecciata a Magalli. Viola compie gli anni, la Volpe lo ricorda in televisione. “Ma che hai detto il numero? Ma un'altra volta? Ma ci sei ricascata. Ma che dici l'età? Madonna! Già una volta hai fatto un casino a dire l'età…”, tuona Viola. Un chiaro riferimento all'età, quando la Volpe rivelò quella di Magalli e scatenò un duro botta e risposta. Che si è trascinato in tribunale. Magalli, che aveva alzato i toni, chiese scusa. Messaggio inascoltato da Adriana. E dopo il deludente risultato di ieri, con un misero 0,9%, Magalli sembra farsi “i fatti loro” (Volpe- Viola). E scrive: “Chi deve capire capisce”. Nessun nome ... Leggi su iltempo

tempoweb : Magalli si fa “I fatti vostri” e gela Adriano Volpe e Alessio Viola con un numero #Magalli #Volpe #Viola… - VittorioIovino2 : @matteosalvinimi @MediasetTgcom24 La Lombardia anticiperà la cassa integrazione, noi rispondiamo con i fatti, si con Magalli. bla bla bla - occhio_notizie : Tanti auguri a Giancarlo Magalli che oggi compie 73 anni! #6luglio #accaddeoggi - Antolucky4 : RT @VanityFairIt: Non per farci i 'fatti suoi', ma oggi, 5 luglio, Giancarlo Magalli festeggia 73 anni! Come andrà la sua giornata (e quell… - VanityFairIt : Non per farci i 'fatti suoi', ma oggi, 5 luglio, Giancarlo Magalli festeggia 73 anni! Come andrà la sua giornata (e… -

Ultime Notizie dalla rete : Magalli fatti Magalli si fa “I fatti vostri” e gela Adriano Volpe e Alessio Viola con un numero Il Tempo Magalli si fa “I fatti vostri” e gela Adriano Volpe e Alessio Viola con un numero

Accade di nuovo. Tutto per colpa dell’età. Ma stavolta è la Volpe a improvvisare una gag con Alessio Viola. Che sembra una vera e gelida frecciata a Magalli. Viola compie gli anni, la Volpe lo ricorda ...

Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe: la frecciatina sui social è durissima

; ecco cosa è apparso poco fa sul profilo Facebook del conduttore. Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe: la frecciatina sui social è durissima, ecco cosa ha pubblicato il conduttore sui Facebook. ( ...

Accade di nuovo. Tutto per colpa dell’età. Ma stavolta è la Volpe a improvvisare una gag con Alessio Viola. Che sembra una vera e gelida frecciata a Magalli. Viola compie gli anni, la Volpe lo ricorda ...; ecco cosa è apparso poco fa sul profilo Facebook del conduttore. Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe: la frecciatina sui social è durissima, ecco cosa ha pubblicato il conduttore sui Facebook. ( ...