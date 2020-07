L’omaggio a Morricone in un murale a Trastevere: il maestro disegnato da Harry Greb con aureola e Oscar – Le immagini (Di martedì 7 luglio 2020) Nel pieno del centro storico di Roma, a Trastevere, è spuntato un murale per omaggiare il maestro Ennio Morricone, scomparso nella notte tra domenica e lunedì dopo essere rimasto vittima di un incidente nel quale si era fratturato il femore. Aveva 91 anni. L’opera è un ritratto dello street artist Harry Greb e si trova in via delle Fratte, angolo via dei Fienaroli. Raffigura il compositore mentre fa segno di restare in silenzio. In mano, l’ambita statuetta hollywoodiana, l’Oscar – il musicista, nel corso della sua vita ne ha vinti due: uno nel 2007 alla carriera e uno nel 2016 per la colonna sonora del film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight. Sulla testa di Morricone, un’aureola. Il murale ha suscitato la curiosità di turisti e residenti, tanto da essere più volte fotografato e rimbalzato tra storie Instagram e ... Leggi su open.online

Raiofficialnews : “Nell'amore come nell'arte la costanza è tutto. Non so se esistano il colpo di fulmine o l’intuizione soprannatural… - c_appendino : Per due settimane, le musiche di #Morricone verranno diffuse nello spazio antistante il @museocinema. Un omaggio al… - RaiCultura : Rai Cultura in omaggio ad Ennio #Morricone propone l'evento dello scorso gennaio in Senato: Roma Sinfonietta, sotto… - EmmanuelPanizzo : RT @RepubblicaTv: 'Addio compositore eterno': da Tarantino a Crowe, l'omaggio di Hollywood a Ennio Morricone - roberiez : ++ Morricone: l'omaggio di Roma, la sua musica in metro ++ Per 24 ore i brani piu' celebri risuoneranno nelle stazioni -

Ultime Notizie dalla rete : L’omaggio Morricone È morto Ennio Morricone Il Romanista