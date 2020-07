Lecce-Lazio, saltano i nervi nel finale ai biancocelesti: Patric espulso per un… morso a Donati [VIDEO] (Di martedì 7 luglio 2020) Episodio singolare avvenuto nel finale di Lecce-Lazio, il protagonista è Patric che si becca il cartellino rosso per un clamoroso morso sulla spalla rifilato a Giulio Donati. L’esterno biancoceleste affonda i denti sul proprio avversario, beccandosi il rosso dopo l’intervento del VAR. Un gesto che ha ricordato a molti quello commesso da Luis Suarez con Chiellini, avvenuto nel match tra Italia e Uruguay ai Mondiali del 2014 in Brasile. #Patric Hannibal Lecter #LecceLazio pic.twitter.com/PMQC2AVuof — Giampaolo Carboni (@giampaolocarbon) July 7, 2020 L'articolo Lecce-Lazio, saltano i nervi nel finale ai biancocelesti: Patric espulso per un… morso a Donati VIDEO SPORTFAIR. Leggi su sportfair

brfootball : 5': Lecce 0-1 Lazio 30': Lecce 1-1 Lazio 47': Lecce 2-1 Lazio ?? - OptaPaolo : 1 - Il Lecce è la prima squadra finora ad aver strappato un risultato positivo contro Juventus, Lazio e Inter in qu… - SkySport : LECCE-LAZIO 2-1 Risultato finale ? ? #Caicedo (5') ? #Babacar (30') ? #Lucioni (47') ?? - Alexdmngs_ : RT @ActuFoot_: La morsure de Patric sur Giulio Donati lors de Lecce - Lazio Rome. ??????? - RyaanYouKnow : RT @ActuFoot_: La morsure de Patric sur Giulio Donati lors de Lecce - Lazio Rome. ??????? -