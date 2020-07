Lecce-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in Tv: tornano Caicedo e Immobile (Di martedì 7 luglio 2020) La sconfitta con il Milan ha ripiombato la Lazio sulla terra, ora non cammina più sulle nuvole in testa in su. Per riuscirci avrebbe bisogno di una nuova iniezione di fiducia, magari una vittoria con il Lecce e la contemporanea sconfitta della Juve col Milan. Una combinazione possibile questa sera, quando le due prime del campionato scenderanno in campo a distanza di qualche ora l’una dall’altra. Ora i punti di svantaggio sui bianconeri sono 7. Tanti, troppo per sognare ancora. Per questo i biancocelesti sperano in un cambio di rotta immediato, che potrebbe essere decretato dal Milan, che in queste settimane ha vestito i panni del giudice. Inzaghi in conferenza è stato chiaro “dobbiamo pensare solo a noi”, ha detto. L’attacco torna a vivere Scelta saggia, ma è impossibile pensare che i suoi occhi ardenti di vittoria non si poseranno ... Leggi su italiasera

Gazzetta_it : #Lazio #Inzaghi perde anche #Correa: “Per Lecce farò la formazione con il dottore” - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures: Lecce vs. Lazio 8.30pm AC Milan vs. Juventus 10.45pm Wednesday: Fiorentina vs. Caglia… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - dundee_laziale : RT @OfficialSSLazio: ?? #LecceLazio scende in campo su #LSC ?? - massimozampini : RT @juventibus: ***#MilanJuve e la Lazio a Lecce: tutta l'attesa di una serata FONDAMENTALE a #casaJuventibus con @paolorossi1965 di Juvent… -