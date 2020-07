Leao: “L’anno prossimo resto. Ibra mi dice che posso fare la differenza” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Intervistato dai microfoni di DAZN, Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, ha commentato la vittoria in rimonta sulla Juventus: “Dopo il due a zero abbiamo continuato a fare il nostro lavoro, e la vittoria penso sia meritata. La reazione della squadra è stata ottima, abbiamo lottato su ogni pallone, fino alla fine. Mancano ancora tante partite per risalire la china, dobbiamo continuare così. Ibrahimovic mi dà sempre consigli da quando è arrivato, mi dice che ho talento e che posso fare la differenza qui. Se resto l’anno prossimo? Sì”. Foto: sito ufficiale AC Milan L'articolo Leao: “L’anno prossimo resto. Ibra mi dice che posso fare la differenza” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

