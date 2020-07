Ius sanguinis o ius soli? (Di martedì 7 luglio 2020) La cittadinanza è la condizione giuridica che possiede un individuo rispetto ad un determinato Stato. Essa nella sua nozione più profonda segna un legame stretto tra il soggetto ed un territorio. Non sono affermazioni da poco, in quanto possedere la cittadinanza – della quale si può anche essere privati in alcuni casi – significa godere di specifici diritti civili e politici, tra i quali il diritto di voto: espressione massima della democrazia. Ad oggi la norma di riferimento è la legge 91/1992 che chiarisce fin dal principio il criterio prescelto per l’acquisizione della cittadinanza in Italia, ovvero lo ius sanguinis. Si stabilisce che sono cittadini italiani coloro che nascono da padre o madre cittadini, indipendentemente dal luogo di nascita. Tale principio si contrappone a quello dello ius soli, letteralmente “diritto del ... Leggi su bufale

ROMA - Gli “Italiani senza cittadinanza” riaccendono i motori. O meglio, non li hanno mai spenti. Il movimento dei figli e delle figlie di immigrati è da anni impegnato sul fronte di una riforma che c ...

ACTIONAID, NECESSARIA UNA NUOVA LEGGE SULLA CITTADINANZA PER COMBATTERE IL RAZZISMO

Dopo gli Stati Uniti anche l’Italia è attraversata da forti mobilitazioni contro il razzismo: non si tratta solo di solidarietà alle proteste negli USA, ma della denuncia del razzismo istituzionale co ...

