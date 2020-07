Insultato dal primario che lo sta operando: “Guardate se devo operare ‘sto fr*cio” (Di martedì 7 luglio 2020) Un gravissimo episodio omofobico si sarebbe verificato ai danni di un paziente di una clinica in provincia di Varese, nella totale inconsapevolezza iniziale della vittima stessa. Un uomo sottoposto ad anestesia totale per un intervento chirurgico sarebbe infatti stato Insultato dal primario che lo stava operando davanti ad altri colleghi: uno di questi avrebbe successivamente sporto denuncia. Insulti omofobi al paziente sotto anestesia Mentre il paziente era sedato, il primario di chirurgia si sarebbe scagliato contro di lui con termini che hanno fatto sobbalzare i presenti: “Ma guardate se io devo operare questo fr*cio di merda (…). Non è giusto che in questo periodo di emergenza debba perdere tempo per operare questi froci”. La frase è contenuta e riportata nell’esposto alle autorità fatto da uno dei presenti -e riportato da ... Leggi su thesocialpost

Moixus1970 : RT @gps72: @lucianocapone @giorgio_gori Ho solo un rimpianto nella vita, aver assistito due o tre anni fa ad un monologo di Travaglio in un… - HikariLuci : @giuseppinasalv @cat_hag_ picchiato dal branco mentre passeggiava con il fidanzato e un altro ragazzo insultato in… - apavo75 : RT @gps72: @lucianocapone @giorgio_gori Ho solo un rimpianto nella vita, aver assistito due o tre anni fa ad un monologo di Travaglio in un… - gps72 : @lucianocapone @giorgio_gori Ho solo un rimpianto nella vita, aver assistito due o tre anni fa ad un monologo di Tr… - amata_giulia : Carissimo non ho capito cosa c’è di male nell’essere ‘donna e anche cattolica’ le altre due affermazioni ‘fascio ra… -