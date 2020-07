Immigrati si prendono a bottigliate e a coltellate a Desenzano del Garda. Turisti e residenti inferociti (Di martedì 7 luglio 2020) Rissa, bottigliate e coltellate tra Immigrati. In piena notte a Desenzano del Garda sale la tensione, proprio nella stagione in cui ci sono molti Turisti. I poliziotti indagano sulla rissa avvenuta all’esterno del parco acquatico “Le Ninfee”, uno dei luoghi molto frequentati della “perla” del Lago. Desenzano, residenti e commercianti chiedono sicurezza Lo sconcerto è grande, la presenza di Immigrati violenti è causa di proteste. A un passo da Sirmione, con vedute spettacolari sul lago di Garda, Desenzano ha una forte affluenza Turistica, nonostante l’emergenza Covid. Questo, grazie a strutture alberghiere, parchi, residence d’eccellenza come il “Green” e alla rete commerciale. «Siamo considerati un’oasi. Il problema della sicurezza è fondamentale», affermano i residenti e i commercianti. ... Leggi su secoloditalia

