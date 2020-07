"Il tempo per accordi locali con M5s sta scadendo", avverte Marcucci (Di martedì 7 luglio 2020) "Se Pd e M5s trovano una quadra con i loro candidati presidenti è un bene, se non la trovano non cascherà il mondo. La maggioranza parlamentare sta vivendo una fase molto delicata, meglio non aggiungere altre frizioni": lo ha affermato il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci in un'intervista al Corriere della Sera in cui sottolinea di ritenere che "alle elezioni regionali le coalizioni servano se c'è un'intesa forte sul programma" e che in ogni caso "esistono due piani diversi: uno è quello nazionale, l'altro è quello locale". Per Marcucci quel che vale in termini di alleanze in un caso non necessariamente può valere anche per l'altro. Pertanto se da un lato "il Pd è disponibile ad accogliere tutti gli alleati, ovviamente compresi i 5 Stelle", dall'altro personalmente teme però che "le ... Leggi su agi

