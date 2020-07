Il Segreto, puntata 7 luglio 2020: Pepa riesce ad andare da Angustias (Di martedì 7 luglio 2020) La puntata della soap opera Il Segreto del 7 luglio 2020 in onda su Canale 5 alle 15.45 vede Pepa alle prese con l’ostinazione del dottor Julian, che non le premette di andare a trovare Angustias. La levatrice ha assoluta intenzione di scoprire la verità su Martin e per farlo dovrà mettere le mani sulla cartella clinica della donna, ricoverata in una clinica per malati mentali. Nel frattempo, Francisca continuerà con il suo piano volto a distruggere il povero Raimundo. Pedro non ha portato a termine ciò che voleva la matrona, ma ciò non le impedirà di rendere impossibile la vita al suo ex amante. Nella puntata di domani de Il Segreto inoltre, Juan conoscerà un uomo arrivato al paesino proprio per lui e che potrebbe regalargli un futuro roseo e pieno di soddisfazioni. puntata de Il Segreto del 7 luglio 2020 Un imprevisto ... Leggi su kontrokultura

