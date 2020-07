Il focolaio COVID-19 di Viareggio in Toscana (Di martedì 7 luglio 2020) C’è un nuovo focolaio di Coronavirus a Viareggio in provincia di Lucca. Si tratta di 10 persone, che abitano in due appartamenti dello stesso palazzo: 8 persone di origine bengalese, residenti nella cittadina versiliese, appartenenti a due nuclei familiari, oltre a 4 ospiti: tra questi 10 i positivi di cui una persona ricoverata a Livorno, gli altri trasferiti in albergo sanitario. Gli altri 2, risultati negativi, stanno trascorrendo la quarantena a domicilio. Il focolaio di Viareggio Il contagio, spiega la Asl, sarebbe partito da uno degli ospiti proveniente da Dakka e atterrato a Roma, la settimana scorsa. La segnalazione è giunta alla Azienda sanitaria Toscana Nord Ovest dalla Regione Toscana attraverso il ministero della Salute. L’igiene e sanità pubblica della Asl “sta completando l’indagine epidemiologica per verificare quali sono stati ... Leggi su nextquotidiano

fattoquotidiano : Spagna, nuovo lockdown in Galizia per 70mila persone: “Focolaio Covid legato ad alcuni bar” - Corriere : In Campania 27 nuovi casi in un giorno. Si temono focolai ad Avellino. Riaperto il reparto Covid - Corriere : Avellino, 9 casi: si teme un focolaio. Riaperto il reparto Covid - ArturoF1971 : RT @Zziagenio78: Vabbè se non puoi nemmeno più tornare dalla Serbia con 38 di febbre, risultare positivo al Covid, rifiutare il ricovero, o… - BarbyPatty : RT @StampaVercelli: Torna l’incubo Covid: scoperto un focolaio nella casa di riposo di Borgo d’Ale -