Il focolaio a Santa Lucia di Serino in Irpinia

Un nucleo familiare di Santa Lucia di Serino, paese di 1400 anime alle falde del Terminio, è risultato positivo ai test del tampone per il Coronavirus SARS-COV-2. Il più grave è il capo famiglia, un 69enne d'origine venezuelana che lavora da almeno dieci anni in una struttura ricettiva del Serinese. Il focolaio a a Santa Lucia di Serino in Irpinia Sei persone residenti a Santa Lucia di Serino, tra cui un venezuelano di 69 anni ma da dieci anni residente in Irpinia, ricoverato sabato scorso in condizioni critiche anche per patologie pregresse, sono risultate positive ai tamponi al "Moscati" di Avellino; un contagiato a S.Michele di Serino; 2 a Rotondi, appartenenti allo stesso nucleo familiare, mentre per altri due di Serino si attende l'esito del secondo test dopo che erano risultate negative al primo. A Moschiano, ...

