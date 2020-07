Il deferimento di Selvaggia Lucarelli significa che i figli dei ‘famosi’ non possono esprimere le loro idee (Di martedì 7 luglio 2020) Ha difeso suo figlio dopo esser stato identificato dalla Polizia per aver criticato – rientrando nei canoni della civiltà, seppur con toni accesi – Matteo Salvini in un luogo pubblico. Lo ha difeso dalla gogna mediatica a cui il 15enne è stato sottoposto dopo la pubblicazione di quel video sui profili social della Lega e su alcuni giornali che, non contenti, hanno anche rincarato la dose di insulti il giorno seguente. E ora è costretta a ‘pagare’ per via della sua professione giornalistica. Questa è la storia di Selvaggia Lucarelli deferita dal Consiglio disciplinare dell’ordine dei giornalisti della Lombardia. LEGGI ANCHE > Selvaggia Lucarelli torna sul confronto tra il figlio Leon e Salvini: «Dire che è razzista è citare la sua biografia» La notizia è stata anticipata ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : deferimento Selvaggia Selvaggia Lucarelli deferita dall'ordine dei giornalisti Giornalettismo.com Selvaggia Lucarelli deferita dall'Ordine dei giornalisti: il figlio da Salvini? "Ha reso possibile l'identificazione di un minore"

Selvaggia Lucarelli è stata deferita dall'Ordine dei giornalisti della Lombardia al consiglio di disciplina territoriale. Tutta colpa dell'episodio risalente a domenica 5 luglio, quando la giornalista ...

Selvaggia Lucarelli è stata deferita dall'Ordine dei giornalisti della Lombardia al consiglio di disciplina territoriale. Tutta colpa dell'episodio risalente a domenica 5 luglio, quando la giornalista ...