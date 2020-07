Gol Rabiot Milan Juventus 0-1: la sblocca il francese! Video (Di martedì 7 luglio 2020) GOL Rabiot – La Juventus passa in vantaggio a San Siro contro il Milan: a segnare il primo gol è Rabiot che riesce al termine di un coast to coast a mettere la palla in rete. Azione monumentale quella dell’ex Psg che riesce a trafiggere Donnarumma portando i bianconeri avanti. Il Video. Gol Rabiot Milan Juventus: la sblocca il francese Juve has scored but not Ronaldo #MilanJuventus pic.twitter.com/OtceIN1lNq — Tifejnr (@Tifejnr) July 7, 2020 Leggi su juvedipendenza

Gazzetta_it : Gol! Milan - Juventus 0-1, rete di Rabiot A. (JUV) - dico_marco : Rabiot ha dribblato il milan di sacchi, quello di capello, le 7 champions e poi gol. Non era facile. #MilanJuve #juventus #juve #SerieATIM - ArturoDb72 : RT @JPeppp: Sono rimasto così scioccato dal gol di #Rabiot che al gol di #Ronaldo non ho nemmeno esultato, ma che cazzo di gol strepitoso h… - lccatt : RT @Luissss97: Solo noi potevamo subire un gol del genere da quella pippa di Rabiot - gaston914 : Che eurogol Monsieur Rabiot. Finalmente arriva il gol per lui #MilanJuve #juventus #FinoAllaFine #rabiot -