Flavio Briatore, protagonista nell’accordo tra Alonso e Renault (Di martedì 7 luglio 2020) Flavio Briatore sarebbe coinvolto nelle trattative per riportare Fernando Alonso in Formula 1 nel 2021 con la Renault, secondo il Corriere della Sera, che riferisce anche che il nuovo presidente dell’azienda, Luca de Meo, ha dato la sua approvazione all’ingaggio del pilota asturiano. Si è parlato del ritorno di Alonso in Formula 1 da quando è partito alla fine del 2018, ma ora la rotta Renault sta guadagnando forza in chiave del 2021. Addirittura si dice che secondo indiscrezioni mercoledì sarebbe il giorno scelto per l’annuncio ufficiale. Flavio Briatore sarebbe coinvolto nelle trattative per riportare Fernando Alonso in Formula 1 nel 2021 con la Renault Dall’Italia danno già dato l’accordo praticamente di fatto. Il noto giornalista Giorgio Terruzzi scrive sul Corriere della Sera che Briatore ha svolto un ruolo importante nelle ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Flavio Briatore, protagonista nell'accordo tra Alonso e Renault - RoyGeraci : @Briatore salve Flavio le ho inviato una mail importante, riesce a rispondermi? Grazieeeee - fasulo_antonio : Iva Zanicchi, Flavio Briatore, l'ex pallavolista Mastrangelo, Povia e il piccione gay, Severino Cicerchia detto lo… - mbmarino : @MeKattivissimo Le ho anche io, ma al caldo gli fanno il solletico... il mio terrazzo è all'ultimo piano e prende i… - Pacobeyy : Agevolano come dice Flavio Briatore -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore “Elisabetta Gregoraci e il nuovo impegno tv: Flavio Briatore si oppone” Il Fatto Quotidiano Governo,spiagge: costi bloccati fino al 2033.Maxi sconto per le lobby balneari

Per il Twiga di Marina di Pietrasanta, ad esempio, Flavio Briatore paga 17 mila euro allo Stato a fronte di un fatturato di 4 milioni di euro. Al Papeete di Milano Marittima, reso famoso da Matteo ...

Governo,spiagge: costi bloccati fino al 2033.Mega sconto per le lobby balneari

Per il Twiga di Marina di Pietrasanta, ad esempio, Flavio Briatore paga 17 mila euro allo Stato a fronte di un fatturato di 4 milioni di euro. Al Papeete di Milano Marittima, reso famoso da Matteo ...

Per il Twiga di Marina di Pietrasanta, ad esempio, Flavio Briatore paga 17 mila euro allo Stato a fronte di un fatturato di 4 milioni di euro. Al Papeete di Milano Marittima, reso famoso da Matteo ...Per il Twiga di Marina di Pietrasanta, ad esempio, Flavio Briatore paga 17 mila euro allo Stato a fronte di un fatturato di 4 milioni di euro. Al Papeete di Milano Marittima, reso famoso da Matteo ...