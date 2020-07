Ferentino, litiga con il compagno e lo colpisce all’addome: giovane arrestata. L’uomo è in ospedale in gravi condizioni (Di martedì 7 luglio 2020) Le manette sono scattate alle prime luci dell’alba di oggi. I carabinieri della stazione di Ferentino hanno bussato alla porta di una ventisettenne e l’hanno arrestata con la pesante accusa di tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione, la giovane durante un litigio avrebbe afferrato una forbice ed avrebbe colpito all’addome il compagno di 31 anni di origine romena. I fatti si sono verificati ieri sera intorno alle 23 in un alloggio delle case popolari nel quartiere Giardino. Sul posto, oltre ai militari, è intervenuto il personale medico del 118 con un’ambulanza per soccorrere l’uomo ferito. Il 31enne è stato quindi portato al pronto soccorso dell’ospedale “Spaziani” di Frosinone dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. La donna è stata condotta dai carabinieri agli arresti domiciliari. Ora, come ... Leggi su ilcorrieredellacitta

