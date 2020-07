E se la smettessi di fare domande? (Di martedì 7 luglio 2020) Creare i perché, le cause e i sensi di colpa è qualcosa che ci appartiene e che è intriso in ognuna di noi. Non che sia sbagliato fermarsi a contemplare le motivazioni di determinati accadimenti, siamo umane e questo ci appartiene. Il problema nasce quando facciamo di tutte queste domande un ostacolo insormontabile che non ci consente di evolverci, di crescere e di vivere. Tutti questi perché, sui quali trascorriamo giorni, settimane e mesi, a rimuginare, diventano un vero e proprio impedimento nel raggiungimento di ogni sogno e obiettivo. Sappiamo complicarci la vita, come nessun’altra creatura vivente sa fare. Eppure, basterebbe solo fermarsi un momento, fare tabula rasa di tutto ciò che è stato e che poteva essere, per goderci il presente e tutte quelle piccole gioie quotidiane che troppo spesso trascuriamo. E invece restiamo ferme ... Leggi su dilei

