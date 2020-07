DL Semplificazioni, per Renzi "non è proprio il Piano Shock, ma..." (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo la lunga maratona notturna che ha portato all’approvazione “salvo intese” del Decreto Semplificazioni, Matteo Renzi vede il bicchiere mezzo pieno, anche se non nasconde la differenza fra quello che si preventivava e quanto si è definito.“Ciò che esce dal Consiglio dei ministri non è interamente il Piano Shock come noi l’avevamo designato, ma è un passo in avanti importante nella direzione indicata da Italia Viva. Adesso apriamo i cantieri e chiudiamo le polemiche. L’Italia ha bisogno di lavoro, non di assistenzialismo” scrive su Facebook Matteo Renzi. Il suo collega di partito, Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia Viva, si dice convinto che “si sbloccheranno molte opere pubbliche bloccate dalla burocrazia. Opere pubbliche per 120 miliardi di euro”. Leggi anche... ... Leggi su huffingtonpost

