Dl Semplificazioni, Conte: Trampolino di lancio per il Paese (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – Semplificare, velocizzare, digitalizzare: il rilancio del Paese viaggia su questi binari. Parola del Presidente del Consiglio Conte. “Nella settimana di confronto a Villa Pamphilj con le parti sociali è stato corale l’appello a ridurre la burocrazia e far correre il Paese. Noi siamo sempre convinti di questa priorità e l’abbiamo realizzata con un decreto che sblocca una volta per tutte i cantieri e gli appalti”. Lo ha detto, in conferenza stampa a palazzo Chigi, il Premier, che si è anche detto convinto che il provvedimento “è il Trampolino di lancio di cui l’Italia ha bisogno in questo momento”. Ieri in Consiglio dei ministri abbiamo approvato l’elenco di 130 opere strategiche Italia veloce individuate specificamente dal MIT, a queste aggiungiamo quelle per Cortina e quelle di competenza di ... Leggi su quifinanza

