DL Semplificazioni approvato di notte salvo intese Stilata lista di opere pubbliche da sbloccare

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del Decreto legge "Semplificazioni" ma con riserva, questo significa che potrà ancora essere modificato. Il vertice è cominciato con due ore di ritardo ed è andato avanti fino a notte fonda, concludendosi solo dopo le 4 del mattino. I nodi principali su cui la discussione è andata avanti per circa sei ore sono stati le deroghe alle norme sugli appalti e sulle opere pubbliche da commissariare e l'abuso d'ufficio. In particolare, sull'abuso d'ufficio è Italia Viva ad esprimere la sua riserva, ma l'obiettivo sarebbe quello di circoscrivere i margini di responsabilità ed elencare ipotesi e violazioni che fanno scattare il penale, riducendo la rilevanza della discrezionalità di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.

