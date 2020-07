Claudia Cardinale: "Ennio era un vulcano. Di idee e di passioni" - (Di martedì 7 luglio 2020) Cinzia Romani La grande attrice ricorda il Maestro che per lei creò un motivo immortale per il film "C'era una volta il West" «Non riesco a crederci, Ennio era un grande amico. È stato l'unico a scrivere musica appositamente per me. Con le sue note non recitavi: eri il personaggio», dice Claudia Cardinale dalla sua casa parigina, con affaccio sulla Senna. Città d'elezione da molti decenni per lei, musa di Visconti, e dove la notizia della scomparsa di Ennio Morricone si è diffusa in fretta. Simbolo di Cannes 2017, la «ragazza di Bube» ha incrociato i più grandi talenti internazionali lungo una carriera straordinaria, basata su 170 film firmati da Monicelli, Bolognini, Fellini, Edwards, Sergio Leone. Con quest'ultimo, la diva, 82 anni, dall'interessante voce roca ha interpretato, nel 1968, l'epico C'era una volta il ... Leggi su ilgiornale

giovisio94 : @AleTvseries @totallyprepon AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH dioporco... La cultura... E ci sono fuori (ne cito qualcuno) C… - gallo_orlando : RT @venutienne75010: Claudia Cardinale © Angelo Frontoni. - mhvazquez : RT @venutienne75010: Claudia Cardinale © Angelo Frontoni. - SHalfves : RT @SHalfves: 8 1/2... [Federico Fellini - Claudia Cardinale.] - Camel19759961 : RT @venutienne75010: Claudia Cardinale © Angelo Frontoni. -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Cardinale Claudia Cardinale: "Ennio era un vulcano. Di idee e di passioni" ilGiornale.it Claudia Cardinale: "Ennio era un vulcano. Di idee e di passioni"

«Non riesco a crederci, Ennio era un grande amico. È stato l'unico a scrivere musica appositamente per me. Con le sue note non recitavi: eri il personaggio», dice Claudia Cardinale dalla sua casa pari ...

Il cinema riparte dai Nastri d’Argento 2020

I momenti migliori della serata che, anche nella tristezza di una perdita semplicemente immensa quale quella di Morricone, ha segnato il primo vero evento del nostro cinema post lockdown Nastri d’Arg ...

«Non riesco a crederci, Ennio era un grande amico. È stato l'unico a scrivere musica appositamente per me. Con le sue note non recitavi: eri il personaggio», dice Claudia Cardinale dalla sua casa pari ...I momenti migliori della serata che, anche nella tristezza di una perdita semplicemente immensa quale quella di Morricone, ha segnato il primo vero evento del nostro cinema post lockdown Nastri d’Arg ...