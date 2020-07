Bologna, Dominguez: «Giocando di più, mi sto adattando meglio» (Di martedì 7 luglio 2020) Intervistato da Tyc Sports, Nicolas Dominguez ha parlato del suo ambientamento nel Bologna e del suo rapporto con Lautaro Martinez Il centrocampista del Bologna, Nicolas Dominguez, si è così espresso sul suo ambientamento nella società rossoblu e sul suo rapporto con Lautaro Martinez: AMBIENTAMENTO – «Dopo il lockdown ho inizato a giocare di più e ad adattarmi meglio. Quando sono arrivato mi sono dovuto ambientare con una nuova lingua, una nuova squadra, un allenatore con idee simili a quelle di Heinze (suo allenatore al Vélez Sarsfield, ndr), ma anche con un calcio più fisico. E dopo alcuni mesi mi sento bene». HEINZE – «Grazie a lui mi sono formato e ho raggiunto tanti obiettivi, come giocare in nazionale e in Europa. Mi ha dato fiducia, ho imparato molto da lui». LAUTARO – «Abbiamo parlato prima ... Leggi su calcionews24

Nicolas Dominguez è arrivato al Bologna a gennaio dal Velez e, dopo un periodo di difficoltà, si è ora adattato alla sua nuova squadra. Ne ha parlato lo stesso centrocampista argentino in una intervis ...

Nicolas Dominguez è arrivato al Bologna a gennaio dal Velez e, dopo un periodo di difficoltà, si è ora adattato alla sua nuova squadra. Ne ha parlato lo stesso centrocampista argentino in una intervis ...