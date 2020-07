Ancora un incidente sulla Cassia, moto contro auto: grave centauro di 49 anni (Di martedì 7 luglio 2020) Brutto incidente sulla Cassia dove, nella tarda mattinata di oggi, una Volkswagen Polo e una moto Ducati si sono scontrate violentemente all’altezza del civico 1280. Non si conosce Ancora l’esatta dinamica dell’incidente che ha portato al ferimento del motociclista, un uomo romano di 49 anni. Il centauro, dopo essere stato salvato dal veicolo, è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale San Filippo Neri di Roma. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale di Roma del Gruppo XV Cassia. Ancora un incidente sulla Cassia, moto contro auto: grave centauro di 49 anni su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Agenzia_Ansa : #Zanardi Due settimane di calvario dall'incidente a Pienza. Si attende ancora il risveglio dal coma, il quadro rest… - martymarty2020 : RT @MercurioPsi: 21 mesi dopo l'incidente nella stazione #MetroA di #Repubblica, ci sono ancora più di 70 impianti #scalemobili #ascensori… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Ancora un incidente sulla Cassia, moto contro auto: grave centauro di 49 anni - CorriereCitta : Ancora un incidente sulla Cassia, moto contro auto: grave centauro di 49 anni - ariadnestella : RT @MercurioPsi: 21 mesi dopo l'incidente nella stazione #MetroA di #Repubblica, ci sono ancora più di 70 impianti #scalemobili #ascensori… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora incidente

Livingcesenatico

Ancora sangue sulle strade del Bresciano. Nel primo pomeriggio di martedì un uomo ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la Statale 45bis, tra Prevalle e Gavardo. Tutto è accaduto verso le 13 ...Tragico incidente in Repubblica Ceca, dove due treni si sono scontrati per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenute 7 squadre di soccorso e 2 elicotteri, e almeno si segnalano almeno tre ...