Amazon lancia una nuova serie su Sergio Ramos (Di martedì 7 luglio 2020) Sergio Ramos fa il bis, e dopo il successo di El Corazon de Sergio Ramos, scende in campo con una nuova serie a lui dedicata. Prime Video – il servizio di streaming di Amazon – ha infatti annunciato un nuovo prodotto originale spagnolo in sei episodi sulla vita del difensore e capitano del Real Madrid. … L'articolo Amazon lancia una nuova serie su Sergio Ramos è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

